Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле12 апреля 2022 г., 21:03

Полиция расследует жалобу на изнасилование 13-летней девочки шестью ее ровесниками

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полиция расследует жалобу на изнасилование 13-летней девочки шестью ее ровесниками

Телеканал "Кан-11" передал, что мать 13-летней девочки, проживающей в одном из городов на севере Израиля, подала жалобу в полицию, в которой говорится, что ее дочь стала жертвой сексуальных преступлений, совершенных шестью 13-летними подростками.

Согласно материалам расследования, с помощью угроз и силы подростки заставили девочку совершать с ними действия сексуального характера, снимая происходящее. Насилие происходило в парке, недалеко от домов участников этого дела.

По информации телеканала, на данном этапе полиция собирает информацию и проверяет, были ли еще в городе подобные случаи. Подростков пока не вызывали для допроса.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:10 В аэропорту "Бен-Гурион" самолет "Эль-Аля" не смог совершить взлет из-за технической неисправности
21:03 Полиция расследует жалобу на изнасилование 13-летней девочки шестью ее ровесниками
19:33 В Дейр-аль-Асад погибла 78-летняя водительница, не справившись с управлением машиной
19:26 На юге Израиля полиция обнаружила фабрику по производству контрафактного оливкового масла
18:21 Внимание, розыск: пропала 72-летняя Людмила Зув (найдена)
17:27 Скандал вокруг "шпионских чашек", подаренных посольством Китая министрам: ШАБАК ошибся
16:21 На границе с ПА будут размещены дополнительные силы ЦАХАЛа
15:33 На севере Израиля перевернулся квадроцикл, тяжело травмирован ребенок
13:33 На Европейской олимпиаде по математике для девочек все участницы из Израиля получили медали
12:47 Минюст разрешил подключение большинства форпостов в Иудее и Самарии к электросети
Загрузка...