Полиция расследует жалобу на изнасилование 13-летней девочки шестью ее ровесниками

Телеканал "Кан-11" передал, что мать 13-летней девочки, проживающей в одном из городов на севере Израиля, подала жалобу в полицию, в которой говорится, что ее дочь стала жертвой сексуальных преступлений, совершенных шестью 13-летними подростками.

Согласно материалам расследования, с помощью угроз и силы подростки заставили девочку совершать с ними действия сексуального характера, снимая происходящее. Насилие происходило в парке, недалеко от домов участников этого дела.

По информации телеканала, на данном этапе полиция собирает информацию и проверяет, были ли еще в городе подобные случаи. Подростков пока не вызывали для допроса.