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NEWSru.co.il :: В Израиле12 апреля 2022 г., 22:54

Еще один пожар из-за воспламенения аккумулятора самоката во время зарядки

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Еще один пожар из-за воспламенения аккумулятора самоката во время зарядки

На улице Яркон в Тель-Авиве произошел пожар в квартире многоквартирного дома из-за воспламенения аккумулятора электросамоката во время зарядки.

В результате пожара никто не пострадал, но имуществу был причинен значительный ущерб.

Пожарная и спасательная служба Тель-Авива обратилась к жителям с городом с просьбой соблюдать правила поражрной безопасности: не оставлять без присмотра поставленные на зарядку электросамокаты и электровелосипеды.


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