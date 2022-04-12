Еще один пожар из-за воспламенения аккумулятора самоката во время зарядки

На улице Яркон в Тель-Авиве произошел пожар в квартире многоквартирного дома из-за воспламенения аккумулятора электросамоката во время зарядки.

В результате пожара никто не пострадал, но имуществу был причинен значительный ущерб.

Пожарная и спасательная служба Тель-Авива обратилась к жителям с городом с просьбой соблюдать правила поражрной безопасности: не оставлять без присмотра поставленные на зарядку электросамокаты и электровелосипеды.