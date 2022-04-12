Яиру Лапиду разрешили получать авторский гонорар за книги, написанные до ухода в политику

Специальная комиссия при государственном контролере удовлетворила запрос министра иностранных дел Яира Лапида на получение на его текущий банковский счет авторских гонораров за книги, написанные им до начала политической карьеры.

Лапиду разрешено получение гонораров в размере до 25 тысяч шекелей в год. В случае, если размер гонорара превысит указанную сумму, министру придется подавать дополнительный запрос.

Будучи журналистом, Яир Лаппид написал 12 книг, включая ряд триллеров и биографию своего отца Томи Лапида.

По закону, министр не имеет права получать какой-либо доход за исключением зарплаты, выплачиваемой государством. Любые иные источники дохода должны быть переданы в слепое доверительное управление.