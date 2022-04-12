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NEWSru.co.il :: В Израиле12 апреля 2022 г., 16:21

На границе с ПА будут размещены дополнительные силы ЦАХАЛа

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На границе с ПА будут размещены дополнительные силы ЦАХАЛа

Во вторник, 12 апреля, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по итогам оценки ситуации было принято решение о размещении дополнительных сил ЦАХАЛа вдоль линии соединения с Палестинской автономией.

В этот район будут отправлены дополнительно два батальона и две роты. В пресс-службе поясняют, что речь идет о пехоте, и инженерных войсках, включая, строительно-дорожную технику.

Отметим, что 10 апреля кабинет министров по вопросам национальной безопасности единогласно утвердил решение о выделении 360 миллионов шекелей на строительство новых участков заграждения на "внутренних границах" с ПА, и восстановления целостности существующего забора безопасности.


Общая протяженность забора безопасности вдоль границы Палестинской автономии, строительство которого было начато в 2003 году по распоряжению премьер-министра Ариэля Шарона и, в основном, завершено в 2005-2007 годах, более 700 км. Наиболее проблематичным считается это сооружение в районе Иерусалима, где "забор" не является и не может быть сплошным, и на северной границе ПА, где "забор" в основном так и остался "сеткой" с колючей проволокой и датчиками. Кроме того, за 15 лет, прошедшие после завершения строительства, во многих местах разделительный барьер получал повреждения, которые иногда длительное время не ремонтировались и использовались для незаконного проникновения на территорию Израиля (в основном, рабочими из ПА).

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