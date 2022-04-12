На севере Израиля перевернулся квадроцикл, тяжело травмирован ребенок

Во вторник, 12 апреля, на открытой местности недалеко от кибуца Алумот на севере Израиля перевернулся квадроцикл, в котором находились взрослый мужчина и ребенок.

В результате аварии мужчина примерно 40 лет получил травмы от легких до средней тяжести, мальчик примерно 10 лет получил тяжелые травмы. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшая на место происшествия, реанимирует пострадавшего ребенка.

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