На Европейской олимпиаде по математике для девочек все участницы из Израиля получили медали

На Европейской олимпиаде по математике для девочек, которая прошла в Венгрии, впервые после начала пандемии коронавируса с непосредственным присутствием участниц, израильская сборная выступила очень успешно: вся команда завоевала медали.

При этом израильтянка Нога Фридман получила "золото" и заняла третье место в мировом рейтинге среди всех участниц.

В этом году в олимпиаде принимали участие 222 девочки из 56 государств мира. Израиль в общем зачете занял 9-е место. Лучшие результаты показала команда Венгрии.

Сборную Израиля составили:

Нога Фридман, 10-й класс, Реховот, школа "Де Шалит" – золотая медаль, третье место в рейтинге;

Нога Левин, 12-й класс, Тель-Авив, школа "Ирони Далет" – бронзовая медаль;

Яара Шульман, 11-й класс, Герцлия, школа "А-Ришоним" – бронзовая медаль;

Тамар Пеэр, 11-й класс, Герцлия, школа "А-Ришоним" – бронзовая медаль.

Европейская олимпиада по математике для девочек проводится с 2012 года, Израиль участвует в ней в седьмой раз. Впервые израильские школьницы участвовали в такой олимпиаде в 2016 году.

Олимпиада на этот раз проводилось в течение двух дней, каждый день участницы должны были решать задачи в течение 4,5 часов. Им предлагалось решить по три задачи высокого уровня сложности из области элементарной математики – алгебры, комбинаторики, геометрии и теории чисел.

Министерство просвещения и Центр ученых будущего фонда Маймонидес руководят подготовкой израильских сборных для участия в международных олимпиадах по естественным наукам, в рамках совместного проекта. Команду девочек, участвовавших в математической олимпиаде, готовили преподаватели Института Вайцмана, научным руководителем был профессор Авраам Айзенбуд, тренером – Лев Радзивиловский. Команду сопровождали доктор Дан Кармон и доктор Мирьям Фарбер.