Внимание, розыск: пропала 72-летняя Людмила Зув

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 72-летней Людмилы Зув. В последний раз ее видели днем 12 апреля около 14:30, когда она выходила из гостиницы "Кейсар" на улице Яффо, 208, в Иерусалиме.

Про пропавшую сообщается, что она новая репатриантка из России, страдает деменцией.

Приметы пропавшей: рост 1.50. На ней была темно-серая кофта с капюшоном, бордовые брюки и синяя шапка (или кепка).

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам полиции 100 или 02-5391550.