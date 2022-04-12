Скандал вокруг "шпионских чашек", подаренных посольством Китая министрам: ШАБАК ошибся

Служба общей безопасности сообщила, что подозрительный "чип", обнаруженный в подаренных израильским министрам термокружках, не является шпионским устройством, и не представляет никакой опасности.

Скандал разгорелся после того, как посольство Китая в Израиле отправило израильским министрам подарочные наборы к празднику Песах. Во время рутинной проверки, которую проходят все подарки от иностранных структур израильским правительственным структурам, в термокружках был обнаружен "подозрительный чип". Газета "Гаарец" писала, что стакан предназначался для министра науки и технологии Израиля Орит Фаркаш а-Коэн.

В посольстве Китая о разгорающемся скандале узнали из израильских СМИ и были потрясены. В заявлении, распространенном посольством, говорится, что подарки к еврейскому празднику были сделаны в качестве дружеского жеста. А "подозрительный чип", который якобы был обнаружен в чашке, можно обнаружить во всех терморкружках, он является необходимой частью их конструкции.

В посольстве говорят о том, что подобные слухи, не имеющие под собой никаких оснований, могут иметь тяжелые последствия, так как они призваны вбить клин между Китаем и Израилем, омрачают образ Китая и вводят в заблуждение общественность.

Отметим, что правительство Израиля отмежевалось от скандала, сказав, что никакой официальной информации по поводу "подозрительного чипа" не передавалось в СМИ.