Минюст разрешил подключение большинства форпостов в Иудее и Самарии к электросети

Заместитель юридического советника правительства по гражданскому праву адвокат Кармит Юлис подготовила экспертное заключение, разрешающее подключить к электросети еврейские форпосты в Иудее и Самарии, "имеющие перспективу урегулирования". Фактически речь идет о большей части форпостов.

Министр юстиции Гидеон Саар выразил надежду, что процесс подключения форпостов к электросети будет завершен как можно скорее.

Следующим этапом для подключения к электросети должно стать получение разрешения от министра обороны Бени Ганца.