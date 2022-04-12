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NEWSru.co.il :: В Израиле12 апреля 2022 г., 12:47

Минюст разрешил подключение большинства форпостов в Иудее и Самарии к электросети

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Минюст разрешил подключение большинства форпостов в Иудее и Самарии к электросети

Заместитель юридического советника правительства по гражданскому праву адвокат Кармит Юлис подготовила экспертное заключение, разрешающее подключить к электросети еврейские форпосты в Иудее и Самарии, "имеющие перспективу урегулирования". Фактически речь идет о большей части форпостов.

Министр юстиции Гидеон Саар выразил надежду, что процесс подключения форпостов к электросети будет завершен как можно скорее.

Следующим этапом для подключения к электросети должно стать получение разрешения от министра обороны Бени Ганца.


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