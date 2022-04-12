Минюст разрешил подключение большинства форпостов в Иудее и Самарии к электросети
Заместитель юридического советника правительства по гражданскому праву адвокат Кармит Юлис подготовила экспертное заключение, разрешающее подключить к электросети еврейские форпосты в Иудее и Самарии, "имеющие перспективу урегулирования". Фактически речь идет о большей части форпостов.
Министр юстиции Гидеон Саар выразил надежду, что процесс подключения форпостов к электросети будет завершен как можно скорее.
Следующим этапом для подключения к электросети должно стать получение разрешения от министра обороны Бени Ганца.
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