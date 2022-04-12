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NEWSru.co.il :: В Израиле12 апреля 2022 г., 11:29

Продолжается антитеррористическая операция в Иудее и Самарии: 20 задержанных за сутки

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Амия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничная полиция (МАГАВ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают масштабную антитеррористическую операцию в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак.


Только в течение последних суток в Иудее и Самарии были задержаны 20 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (отметим, что ЦАХАЛ возобновил публикацию подобной информации на этой неделе, хотя с декабря 2019 года не передавал подобных сведений в СМИ на регулярной основе).

Среди задержанных несколько подозреваемых в причастности к разгрому гробницы Йосефа в Шхеме.

Операции проводились в деревнях Зайта, Аль-Ямун, Балата, Аль-Хадар, Бейт-Кахиль, Аззун-Атма, а также в городах Дженин и Шхем.

Масштабная антитеррористическая операция в Иудее и Самарии была начата после теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, совершенного вечером 7 апреля, в результате которого были убиты трое израильтян.

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