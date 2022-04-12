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NEWSru.co.il :: В Израиле12 апреля 2022 г., 10:19

Задержан житель Хайфы, выманивший у жертвы миллион шекелей, выдавая себя за сотрудника ШАБАКа

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Задержан житель Хайфы, выманивший у жертвы миллион шекелей, выдавая себя за сотрудника ШАБАКа

Пресс-служба полиции Израиля сообщила о задержании 44-летнего жителя Хайфы Зидана Краим по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным следствия, Краим, выдавая себя за сотрудника Общей службы безопасности (ШАБАК), рассказал владельцам транспортной компании, что их телефоны взломаны и им угрожает опасность.

В обмен на обещание помощи мошенник выманил у них более миллиона шекелей.


Мировой суд в Кирьят-Шмоне продлил срок ареста подозреваемого до пятницы, 16 апреля. Полиция просит других жертв мошенника связаться с ней по телефону 100.

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