Задержан житель Хайфы, выманивший у жертвы миллион шекелей, выдавая себя за сотрудника ШАБАКа

Пресс-служба полиции Израиля сообщила о задержании 44-летнего жителя Хайфы Зидана Краим по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данным следствия, Краим, выдавая себя за сотрудника Общей службы безопасности (ШАБАК), рассказал владельцам транспортной компании, что их телефоны взломаны и им угрожает опасность.

В обмен на обещание помощи мошенник выманил у них более миллиона шекелей.

Мировой суд в Кирьят-Шмоне продлил срок ареста подозреваемого до пятницы, 16 апреля. Полиция просит других жертв мошенника связаться с ней по телефону 100.