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    В Израиле

    "Зимняя буря" в середине апреля: спасательные службы в состоянии повышенной готовности

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    Michael Giladi/Flash90

    Сегодня, во вторник 11 апреля, на всей территории Израиля будут идти дожди, временами с грозами. Холодно. На вершине Хермона – снегопад. Высока вероятность наводнений и затоплений в низинах. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.

    Полиция и спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности.

    Рекомендации спасательных служб:
    - по возможности воздержаться сегодня от поездок на личном автотранспорте, особенно в районы, где возможны затопления,
    - если поездка необходима, ознакомиться с информацией о возможных проблемах на выбранном маршруте,
    - перед поездкой убедиться в технической исправности транспортного средства,
    - не пытаться пересечь затопленные участки дороги, не въезжать в большие лужи,
    - при управлении автотранспортом снизить скорость, особенно на поворотах,
    - ехать только с включенным светом, соблюдать дистанцию, проявлять особую осторожность на скользких участках трассы,
    - держать руль двумя руками, особенно при наездах на лужи и выбоины,
    - водителям следует особое внимание уделять пешеходам, притормаживать и уступать дорогу,
    - не парковать автомобили и мотоциклы на подземных стоянках, которые могут быть затоплены,
    - не спускаться на лифтах на подземные парковки, которые могут быть затоплены,
    - сегодня следует воздержаться от купания в Средиземном море,
    - убрать с балконов или закрепить предметы, которые могут упасть,
    - стараться не приближаться к шатающимся деревьям и столбам, которые могут упасть.

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    Напоминаем телефоны экстренных служб:
    - 100 полиция,
    - 101 скорая помощь,
    - 102 пожарные и спасательные службы,
    - 110 информационный центр полиции.

    Нынешняя "зимняя буря" завершится послезавтра, в пятницу 13 апреля. Завтра будет дождливо, температура немного повысится.

    Как сообщалось ранее, в результате наводнения на 40-м шоссе в пустыне Арава погибли Мааян (24 года) и Саар Асор (17 лет) из Тверии.

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