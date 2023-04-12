"Зимняя буря" в середине апреля: спасательные службы в состоянии повышенной готовности
Сегодня, во вторник 11 апреля, на всей территории Израиля будут идти дожди, временами с грозами. Холодно. На вершине Хермона – снегопад. Высока вероятность наводнений и затоплений в низинах. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря.
Полиция и спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности.
Рекомендации спасательных служб:
- по возможности воздержаться сегодня от поездок на личном автотранспорте, особенно в районы, где возможны затопления,
- если поездка необходима, ознакомиться с информацией о возможных проблемах на выбранном маршруте,
- перед поездкой убедиться в технической исправности транспортного средства,
- не пытаться пересечь затопленные участки дороги, не въезжать в большие лужи,
- при управлении автотранспортом снизить скорость, особенно на поворотах,
- ехать только с включенным светом, соблюдать дистанцию, проявлять особую осторожность на скользких участках трассы,
- держать руль двумя руками, особенно при наездах на лужи и выбоины,
- водителям следует особое внимание уделять пешеходам, притормаживать и уступать дорогу,
- не парковать автомобили и мотоциклы на подземных стоянках, которые могут быть затоплены,
- не спускаться на лифтах на подземные парковки, которые могут быть затоплены,
- сегодня следует воздержаться от купания в Средиземном море,
- убрать с балконов или закрепить предметы, которые могут упасть,
- стараться не приближаться к шатающимся деревьям и столбам, которые могут упасть.
Напоминаем телефоны экстренных служб:
- 100 полиция,
- 101 скорая помощь,
- 102 пожарные и спасательные службы,
- 110 информационный центр полиции.
Нынешняя "зимняя буря" завершится послезавтра, в пятницу 13 апреля. Завтра будет дождливо, температура немного повысится.
Как сообщалось ранее, в результате наводнения на 40-м шоссе в пустыне Арава погибли Мааян (24 года) и Саар Асор (17 лет) из Тверии.