СМИ: около Тубаса застрелен террорист

Палестинское официальное агентство Wafa опубликовало имя убитого в ходе столкновений с израильскими военными в лагере Аль-Фараа, к юго-западу от Тубаса.

Это Мухаммад Иссам Шахмауи. Сообщается, что пули попали ему в голову. Еще двое мужчин в Аль-Фараа получили ранения.

Судя по имеющимся данным, Шахмауи был застрелен снайпером.

Израильский сайт Ynet со ссылкой на источник в службах безопасности пишет, что Шахмауи был "высокопоставленным террористом", связанным с террористической инфраструктурой в Тубасе. Сообщается также, что в ходе операции около Тубаса были задержаны несколько подозреваемых в терроре.