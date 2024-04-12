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Израиль

СМИ: около Тубаса застрелен террорист

время публикации: 12 апреля 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 08:17
СМИ: около Тубаса застрелен террорист
Пресс-служба ЦАХАЛа

Палестинское официальное агентство Wafa опубликовало имя убитого в ходе столкновений с израильскими военными в лагере Аль-Фараа, к юго-западу от Тубаса.

Это Мухаммад Иссам Шахмауи. Сообщается, что пули попали ему в голову. Еще двое мужчин в Аль-Фараа получили ранения.

Судя по имеющимся данным, Шахмауи был застрелен снайпером.

Израильский сайт Ynet со ссылкой на источник в службах безопасности пишет, что Шахмауи был "высокопоставленным террористом", связанным с террористической инфраструктурой в Тубасе. Сообщается также, что в ходе операции около Тубаса были задержаны несколько подозреваемых в терроре.

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