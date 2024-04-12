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Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 12 апреля действовали в районах Тубаса, Шхема, Дженина, Сальфита

время публикации: 12 апреля 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 06:33
Силы ЦАХАЛа в ночь на 12 апреля действовали в районах Тубаса, Шхема, Дженина, Сальфита
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 12 апреля действовали около Тубаса (в Аль-Фараа, Тамуне), около Шхема (в Касре), около Дженина (в Фандакумии), около Сальфита (в Харисе), около Хеврона (в Саму), около Рамаллы (в Кафр Ниме).

Происходили столкновения. Палестинские источники сообщали об одном убитом в ходе столкновений с израильскими военными в лагере Аль-Фараа, к юго-западу от Тубаса.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 12 апреля.

Пограничная полиция действовала в районе Рас аль-Амуд в Сильване (Силуане, Шилоахе) в Иерусалиме.

Около 6 утра в поселке Неве Даниэль в Иудее сработал сигнал тревоги, предупреждающий о возможном проникновении террористов.

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