Силы ЦАХАЛа ищут 14-летнего Биньямина Ахимеира; в ходе поисков вспыхнули беспорядки

Силы ЦАХАЛа на земле и в воздухе продолжают, совместно с полицией, поиски 14-летнего Биньямина Ахимеира, который пропал утром в пятницу в Самарии.

ЦАХАЛ рассматривает инцицент как крайне серьезный, не исключено убийство или похищение. На данном этапе прорабатываются все варианты происшедшего.

В ходе поисков между поселенцами и палестинцами вспыхнули столкновения в районе деревни Аль-Мугайир. Трое солдат ЦАХАЛа получили легкие травмы из-за брошенных в них камней. Также легкие травмы получили двое израильтян, юноша и молодой мужчина, они доставлены в больницу "Шаарей цедек" в Иерусалиме. Палестинский "Красный полумесяц" сообщает, что в ходе столкновений были ранены двое арабов.

Напомним, утром в пятницу юноша ушел с фермы "Галь" в Самарии, чтобы пасти стадо овец, через несколько часов стадо вернулось без него.

Приметы пропавшего: плотное телосложение, светлые вьющиеся волосы, синяя рубашка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Биньямина Ахимеира, просят позвонить по телефонам полиции: 02-9706444 или 100.