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Израиль

ЦАХАЛ впервые осуществил доставку гуманитарных грузов в Газу через северную границу

время публикации: 12 апреля 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 14:11
ЦАХАЛ впервые осуществил доставку гуманитарных грузов в Газу через северную границу
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 12 апреля ЦАХАЛ впервые осуществил контролируемую доставку гуманитарных грузов в Газу через КПП на северной границе сектора.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, грузовики прошли строгую проверку со стороны сотрудников службы безопасности министерства обороны на КПП Керем-Шалом и сопровождались силами ЦАХАЛа.

На грузовиках в сектор Газы были доставлены продукты питания и товары первой необходимости.

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