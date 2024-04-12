ЦАХАЛ впервые осуществил доставку гуманитарных грузов в Газу через северную границу

В ночь на 12 апреля ЦАХАЛ впервые осуществил контролируемую доставку гуманитарных грузов в Газу через КПП на северной границе сектора.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, грузовики прошли строгую проверку со стороны сотрудников службы безопасности министерства обороны на КПП Керем-Шалом и сопровождались силами ЦАХАЛа.

На грузовиках в сектор Газы были доставлены продукты питания и товары первой необходимости.