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Израиль

В Биньямине пропал 14-летний еврей-пастух, военные опасаются за его жизнь

время публикации: 12 апреля 2024 г., 13:45 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 14:27
В Биньямине пропал 14-летний еврей-пастух, военные опасаются за его жизнь
Hadas Parush/Flash90

14-летний мальчик, живущий на ферме неподалеку от Шило в округе Биньямин, в шесть часов утра вышел пасти овец, и с тех пор его следы затерялись. Военнослужащие ЦАХАЛа и большое количество добровольцев ведут поиски мальчика, существуют серьезные опасения, что речь может идти о теракте: рядом находятся арабские деревни.

Рассматриваются и другие версии: мальчик мог упасть в колодец, или он мог забыть взять с собой воду и потерять сознание от обезвоживания.

В розысках мальчика участвуют военнослужащие, МАГАВ, следопыты и разведчики ЦАХАЛа, местный отряд самообороны и множество добровольцев. Руководители округа Биньямин обратились ко всем жителям с просьбой принять участие в поисковой операции.

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