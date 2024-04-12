Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 12 апреля: интенсивные бои и удары по целям в центре сектора

В ночь на 12 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям в центре сектора и беспрецедентно интенсивных боях в районе Нусейрата.

Судя по сообщениям из Газы, этой ночью бои велись только в центральной части сектора. Вот список сообщений, по мере их поступления: бой в районе мечети Ад-Дауа, к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в центральной части сектора; ВВС и артиллерия ЦАХАЛа обстреливают цели на севере Нусейрата; продолжаются бои к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям вокруг электростанции в центральной части сектора; беспрецедентно интенсивные бои к северу от Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливает восток лагеря Бурейдж, север лагеря Нусейрат, район Ад-Дауа, район Муфтия, новый лагерь Аль-Муграка и район Аз-Захраа; артиллерия ЦАХАЛа снова обстреляла цели к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели к северу от Нусейрата; ЦАХАЛ взрывает дома к северу от Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в лагере Аль-Магази.

Гражданская оборона Газы (структура ХАМАСа) заявляла об обнаружении останков 13 убитых в районе Аль-Балад и районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе, на юге сектора.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 12 апреля.