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Израиль

Тревога в Неве Даниэль: возможное проникновение террористов

время публикации: 12 апреля 2024 г., 06:03 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 06:28
Обзорная площадка в Неве Даниэль
Gershon Elinson/Flash90

Около 6 утра 12 апреля в поселке Неве Даниэль в Иудее сработал сигнал тревоги, предупреждающий о возможном проникновении террористов.

Управление тылом направило жителя Неве Даниэль сообщение: "Немедленно пройдите в защищенное пространство внутри дома и плотно закройте дверь. Не стойте перед дверью или окном, избегайте движения и шума".

Информация уточняется.

Неве Даниэль – поселок в Гуш-Эционе, расположенный на высоте 997 метров над уровнем моря. Был основан в 1982 году. В нем проживают около 1800 жителей.

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