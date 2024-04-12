Тревога в Неве Даниэль: возможное проникновение террористов

Около 6 утра 12 апреля в поселке Неве Даниэль в Иудее сработал сигнал тревоги, предупреждающий о возможном проникновении террористов.

Управление тылом направило жителя Неве Даниэль сообщение: "Немедленно пройдите в защищенное пространство внутри дома и плотно закройте дверь. Не стойте перед дверью или окном, избегайте движения и шума".

Информация уточняется.

Неве Даниэль – поселок в Гуш-Эционе, расположенный на высоте 997 метров над уровнем моря. Был основан в 1982 году. В нем проживают около 1800 жителей.