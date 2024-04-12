Убийство с особой жестокостью: подано обвинение против родителей-садистов из Беэр-Шевы

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 27-летней жительницы города и ее 31-летнего сожителя, которые морили голодом троих своих маленьких детей, издевались над ними и довели до ужасного состояния. Младший сын пары, которому было всего два с половиной года, скончался в больнице, его братья в возрасте пяти и трех с половиной лет были госпитализированы в тяжелом состоянии с крайним истощением.

В соответствии с обвинительным заключением, мать пренебрегала своими материнскими обязанностями, как минимум, с 2020 года. Она не водила заболевших детей к врачу, не делала проверки в "Типат Халав" и у детского врача, не водила нуждающихся в помощи зубных врачей детей к стоматологу. Когда состояние младшего ребенка критически ухудшилось, и он страдал от крайней дистрофии, родители все равно не кормили и не поили его, и не обращались к врачу.

В документе указано, что лишение детей воды и пищи было в семье постоянным: родители игнорировали плач детей и просьбы покормить их. Более того, родители дразнили голодных малышей и пили у них на глазах сок, издавая звуки удовольствия, а когда дети просили поделиться с ними, игнорировали их.

Когда малыши пытались пробраться на кухню, чтобы найти что-нибудь съестное, обвиняемые ловили их и наказывали, запирая в комнате или в туалете. Запирая детей, обвиняемые наблюдали за их мучениями посредством онлайн-камеры. Родители также не меняли детям подгузники в течение длительного времени.

По данным обвинительного заключения, 6 марта утром обвиняемая увидела, что младший сын лежит и не двигается. Она позвонила своему сожителю и сообщила ему, что ребенок умер. Через полчаса она вызвала "Маген Давид Адом": медики доставили малыша в больницу "Сорока" в критическом состоянии. У ребенка была крайняя дистрофия, он сильно отставал в росте, на его теле были следы издевательств и заброшенности. В больнице констатировали смерть ребенка.

Двое старших братьев мальчика также были доставлены в больницу в угрожающем жизни состоянии: длительное недоедание, дистрофия, рахит, разрушенные кариесом зубы – это неполный список диагнозов, поставленных медиками.

Обвиняемым вменяется убийство с отягчающими обстоятельствами и особой жестокостью, пренебрежение родительскими обязанностями, издевательство над беспомощными детьми и причинение тяжких телесных повреждений детям.