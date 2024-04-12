Пресс-служба ЦАХАЛа: за день из Ливана было выпущено не менее 40 ракет

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, за сегодняшний день с территории южного Ливана в направлении израильских населенных пунктов было выпущено не менее 40 ракет. Часть из них была перехвачена, часть – упала на открытой местности, пострадавших нет. Израильские ПВО перехватили два дрона-камикадзе, запущенные "Хизбаллой".

Предупреждение о ракетном обстреле "Цева адом" в Рамат Нафтали было активировано из-за возможного падения осколков перехваченных беспилотников.