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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: за день из Ливана было выпущено не менее 40 ракет

время публикации: 12 апреля 2024 г., 21:21 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 22:01
Пресс-служба ЦАХАЛа: за день из Ливана было выпущено не менее 40 ракет
Ayal Margolin/Flash90

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, за сегодняшний день с территории южного Ливана в направлении израильских населенных пунктов было выпущено не менее 40 ракет. Часть из них была перехвачена, часть – упала на открытой местности, пострадавших нет. Израильские ПВО перехватили два дрона-камикадзе, запущенные "Хизбаллой".

Предупреждение о ракетном обстреле "Цева адом" в Рамат Нафтали было активировано из-за возможного падения осколков перехваченных беспилотников.

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