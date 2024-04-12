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Израиль

Военные базы возле Эйлата оборудуют мобильными бомбоубежищами

время публикации: 12 апреля 2024 г., 10:49 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 11:02
Военные базы возле Эйлата оборудуют мобильными бомбоубежищами
David Cohen/Flash90

После запуска вражеских беспилотников в направлении военных баз в окрестностях Эйлата, в ЦАХАЛе было принято решение оборудовать военные базы мобильными бомбоубежищами ("мигуниот"), которые будут размещены на территории баз и позволят военнослужащим в кратчайшие сроки попасть в защищенное пространство.

В пятницу, 12 апреля, мобильные бомбоубежища доставят и установят на военных базах: на шоссе номер 90 и на шоссе номер 12 можно будет наблюдать грузовики, перевозящие "мигуниот".

Напомним, в начале недели ЦАХАЛ опубликовал видео, демонстрирующее перехват около Эйлата беспилотного летательного аппарата с помощью системы ПРО морского базирования "Кипа Ямит" (C-Dome).

Перехват был осуществлен экипажем ракетного корвета класса "Саар-6". БПЛА летел с восточной стороны в район Эйлатского залива.

"Силы, находившиеся в этом районе, действовали совместно с подразделением управления авиацией и в полной координации и синхронизации с экипажем "Саар-6" из флотилии "Шайетет-3"", – отмечается в сообщении, к которому приложены видеозаписи перехвата БПЛА.

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