ЦАХАЛ опубликовал видео первого перехвата БПЛА около Эйлата системой ПРО "Кипа Ямит"

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала дополнительное сообщение, посвященное перехвату около Эйлата беспилотного летательного аппарата с помощью системы ПРО морского базирования "Кипа Ямит" (C-Dome).

Перехват был осуществлен экипаже ракетного корвета класса "Саар-6". БПЛА летел с восточной стороны в район Эйлатского залива.

"Силы, находившиеся в этом районе, действовали совместно с подразделением управления авиацией и в полной координации и синхронизации с экипажем "Саар-6" из флотилии "Шайетет-3"", – отмечается в сообщении, к которому приложены видеозаписи перехвата БПЛА.

Сигнал тревоги в Эйлате и окрестностях прозвучал 8 апреля в 23:32. Силы ВМФ ЦАХАЛа зафиксировали вхождение летательного объекта в воздушное пространство Израиля. Объект был успешно сбит системой противоракетной обороны "Кипа Ямит". Это был первый случай применения "Железного купола" морского базирования с начала войны. В результате этого инцидента не было раненых и не был причинен материальный ущерб.

"Железный купол" морского базирования основан на наземном варианте. Его система управления разработана компанией mPrest, а радар "Адир", используемый корветом, – фирмой ELTA. "Железный купол" включен в общеизраильскую систему воздушной обороны вместе с ракетами "Хец" и "Праща Давида".