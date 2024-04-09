x
09 апреля 2024
|
последняя новость: 16:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 апреля 2024
|
09 апреля 2024
|
последняя новость: 16:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео первого перехвата БПЛА около Эйлата системой ПРО "Кипа Ямит"

время публикации: 09 апреля 2024 г., 13:36 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 14:23
ЦАХАЛ опубликовал видео первого перехвата БПЛА около Эйлата системой ПРО "Кипа Ямит"
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала дополнительное сообщение, посвященное перехвату около Эйлата беспилотного летательного аппарата с помощью системы ПРО морского базирования "Кипа Ямит" (C-Dome).

Перехват был осуществлен экипаже ракетного корвета класса "Саар-6". БПЛА летел с восточной стороны в район Эйлатского залива.

"Силы, находившиеся в этом районе, действовали совместно с подразделением управления авиацией и в полной координации и синхронизации с экипажем "Саар-6" из флотилии "Шайетет-3"", – отмечается в сообщении, к которому приложены видеозаписи перехвата БПЛА.

Сигнал тревоги в Эйлате и окрестностях прозвучал 8 апреля в 23:32. Силы ВМФ ЦАХАЛа зафиксировали вхождение летательного объекта в воздушное пространство Израиля. Объект был успешно сбит системой противоракетной обороны "Кипа Ямит". Это был первый случай применения "Железного купола" морского базирования с начала войны. В результате этого инцидента не было раненых и не был причинен материальный ущерб.

"Железный купол" морского базирования основан на наземном варианте. Его система управления разработана компанией mPrest, а радар "Адир", используемый корветом, – фирмой ELTA. "Железный купол" включен в общеизраильскую систему воздушной обороны вместе с ракетами "Хец" и "Праща Давида".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 апреля 2024

Воздушная цель над Эйлатом перехвачена системой ПРО "Кипа Ямит"