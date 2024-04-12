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Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны семь подозреваемых, ликвидированы двое террористов

время публикации: 12 апреля 2024 г., 13:44 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 13:52
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны семь подозреваемых, ликвидированы двое террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

12 апреля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали семь подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Тубасе, Аль-Фараа, Туль-Кареме, Анате, Байт-Абе. Конфискованы оружие и боеприпасы.

ЦАХАЛ приводит следующие сведения о ликвидации командира "Батальона Тубаса" (подразделение ХАМАСа) Касэма Мухаммада Расула Умара Дарагмэ: разыскиваемый террорист при задержании оказал сопротивление и открыл огонь по военным, тогда был открыт ответный огонь, в результате которого террорист был ликвидирован. В его автомобиле нашли много оружия.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3700 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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