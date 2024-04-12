Барометр Смотрича-Галанта-Ганца и кульминация "дела Нетаниягу". Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Три фигуры исполняли на этой неделе роль барометров в израильской политической системе. Министр финансов Бецалель Смотрич, министр обороны Йоав Галант и министр Бени Ганц определяли уровень давления в коалиции. Но если такой статус Ганца и Галанта твердо закреплен за ними в последние недели и месяцы, то Смотрич, несмотря на приписываемый ему радикализм, был надежным звеном в коалиционной цепочке. На этой неделе Биньямин Нетаниягу увидел, что и это звено ослабло.

Бунт на правом фланге: сделка или коалиция

В начале этой недели, когда казалось, что сделка с ХАМАСом будет вот-вот заключена, на правом фланге коалиции все пришло в движение. Итамар Бен-Гвир произнес еще одну грозную речь, воздержавшись впрочем от обещания выйти из коалиции и ограничился туманным высказыванием о том, что Нетаниягу может утратить мандат на пребывание на посту премьер-министра. Коллега Бен-Гвира по фракции, Лимор Сон-Армелех, тоже не высказывалась однозначно. В интервью "Кан РЭКА" она лишь напомнила, что у ее партии есть "свои границы" – в первую очередь, партия не допустит прекращения операции в секторе Газы. Что произойдет в случае нарушения этих границ, депутат не пояснила.

К угрозам со стороны "Оцма Иегудит" в коалиции привыкли и относятся к ним в полном соответствии с известной пословицей "собака лает, но не кусает". До тех пор пока Бен-Гвир угрожает, из коалиции он не выйдет, полагают в окружении Нетаниягу. Во всяком случае, считают, что Бен-Гвир не захочет выходить из коалиции один.

Бецалель Смотрич не относится к категории политиков, которые каждый день ищут повод для коалиционного кризиса. Министр финансов поддержал сделку по "обмену пленными", которая была заключена в ноябре, и дал Нетаниягу возможность осуществить ее без каких-либо политических потрясений. Однако потрясения настигли саму партию "Ционут Датит", которая в последние месяцы, по опросам, не преодолевает электоральный барьер, и многие связывают утрату ее популярности в глазах избирателей в немалой степени именно с готовностью поддержать предыдущую сделку.

Смотрич категорически против новой сделки в том формате, в котором она вырисовывается в настоящий момент. Шесть недель прекращения огня, сотни освобождаемых террористов, в том числе осужденные на пожизненное заключение, возвращение десятков тысяч жителей Газы в северную часть сектора – это с трудом приемлемо для главы "Ционут Датит".

Источники в коалиции открыто говорили на этой неделе, что более всего опасаются резких шагов Смотрича, вплоть до возможного выхода из коалиции. Если "Ционут Датит" пойдет на такой шаг, за ними незамедлительно последует "Оцма Иегудит", что превратит Нетаниягу в заложника Яира Лапида, который пообещал "сеть безопасности" на случай необходимости утвердить сделку без участия правых партий. По сути это означает крах коалиции сразу после осуществления сделки.

Биньямин Нетаниягу отлично понимает это, так же как и то, что Смотрич хоть и назвал его в свое время "лгуном и сыном лгуньи", не будет спешить с развалом коалиции, если премьер-министр будет стараться находить к нему подход. И глава правительства постарался. Он созвал заседание военно-политического кабинета (как того требовал Смотрич), еще ранее по случайному совпадению был утвержден статус четырех поселений в Иудее, Самарии и Иорданской долине. Но главное, что сделал Нетаниягу, – он объявил, что назначена дата начала военной операции в Рафиахе. Многие удивленно спрашивали: зачем, мол, премьер-министр открывает или хотя бы приоткрывает карты ХАМАСу. Ответ на поверхности. Нетаниягу нужно было успокоить правый фланг, крайне озабоченный возможным прекращением войны без операции в Рафиахе.

К настоящему моменту перспективы заключения сделки с ХАМАСом выглядят очень туманными, и напряженность в коалиции немного понизилась на этом фоне. В то же время, в окружении Нетаниягу хорошо понимают, что в случае возвращения сделки на повестку дня, вернется и напряженность. Выбор, который стоит перед Нетаниягу – сделка или коалиция – остается актуальным.

Галант, Шикли и другие недовольные в "Ликуде"

Министр обороны Йоав Галант завершает очередную неделю высказываний и утечек, вызывающих раздражение у его товарищей по фракции "Ликуд". Галант не одинок, все больше депутатов во фракции демонстрируют недовольство в той или иной форме. Однако самостоятельность, которую в "Ликуде" называют самоволием, проявляемым Галантом, выходит за рамки приемлемого. В первую очередь, это касается слов, сказанных им (согласно публикациям в СМИ) в беседе с министром обороны США Ллойдом Остином. Галант, согласно тем же публикациям, опроверг слова премьер-министра, о том, что уже назначена дата начала операции в Рафиахе. По словам Галанта, такой даты нет, так как необходимо провести серию подготовительных мероприятий, в первую очередь, эвакуацию жителей Газы, скопившихся в Рафиахе.

Собственно говоря, нет принципиальных противоречий между тем, что сказал премьер, и тем, что сказал Галант. Они оба, как кстати и Бени Ганц, продолжают обещать израильтянам, что операция будет проведена. Но у активистов "Ликуда" и без того "зуб" на Галанта, и он "болит" при каждом неосторожном высказывании министра обороны (даже не публичном).

Нет никаких оснований полагать, что Биньямин Нетаниягу удовлетворит просьбу активистов форума "Верные Эрец-Исраэль в "Ликуде" и уволит Йоава Галанта. Однако, и это беспокоит Нетаниягу не меньше, впереди обсуждение закона о призыве. На этой неделе публиковалось сообщение о том, что Галант якобы намерен отказаться от своего ультиматума, согласно которому согласится проводить лишь законопроект, который будет приемлем для всех фракций коалиции. Судя по всему, на повестке дня есть некое предложение, которое пока не публикуется, обладающее уникальным сочетанием шанса устроить всех в коалиции или хотя бы большинство и не быть заблокированным БАГАЦем. Галант, со своей стороны, перешел из позиции наблюдателя в атаку. В ходе одного из обсуждений он пообещал сообщить гражданам, кто именно повинен в провале попыток прийти к принятию закона о призыве, если такой провал случится.

Пока же коалиция получила отсрочку до 2 июня. Именно в этот день Высший суд справедливости (БАГАЦ) возобновит рассмотрение апелляции, поданной против несанкционированного, как утверждают истцы, освобождения учащихся йешив от службы. Чуть менее двух месяцев – это океан времени по израильским меркам даже при том, что посредине есть Песах. Никто сейчас не знает, какой будет ситуация к началу лета, и не будут ли у коалиции основания просить еще одну отсрочку.

Однако Галант не единственный в "Ликуде", кто беспокоит Нетаниягу. Министр диаспоры Амихай Шикли и еще несколько депутатов Кнессета направили письмо премьер-министру, в котором очертили "красные линии", в случае пересечения которых не смогут поддержать предложение по сделке. Самой интересной фигурой среди подписавших является бывший главный редактор "Исраэль а-Йом" Боаз Бисмут. После его прихода в политику все были убеждены, что он будет абсолютно лоялен по отношению к премьер-министру. До сих пор так и было. Публичное обращение к Нетаниягу в попытке ограничить его возможности маневрировать на переговорах выходит за рамки такой лояльности.

Бени Ганц. В ожидании повода для развода

Глава того, что еще совсем недавно было блоком "Махане Мамлахти", продолжает глотать горькие пилюли. Последней такой пилюлей стало решение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира назначить нового генинспектора полиции без консультации не только с юридическим советником правительства, но и с Бени Ганцем. Глава "Кахоль Лаван" хорошо помнит, что, по коалиционному соглашению, в военный период все назначения могут делаться только с согласия всех фракций коалиции. Ганц высказался по этому поводу, однако копья ломать явно не собирается. Во всяком случае, если судить по тону его выступления на пресс-конференции в Яд -Мордехай, Ганц весьма далек от того, чтобы выходить из коалиции. Несмотря на растущее давление внутри "Кахоь Лаван" и резкое снижение популярности (как показывают опросы), Ганц не собирается делать резких шагов, во всяком случае до возвращений Кнессета с каникул в конце мая. Скорее всего, будущее Ганца в коалиции определится в контексте закона о призыве. Разумеется, и это лишь в том случае, если на фронтах, особенно на северном, не начнется новый виток эскалации.

Скандал вокруг назначения нового генинспектора полиции тем временем продолжается. Единственная причина обструкции, которой подвергается генерал-майор Авшалом Пелед, – то, что на эту должность его назначил Итамар Бен-Гвир. Все остальные доводы и активный поиск компромата на Пеледа преследуют одну цель: сорвать назначение, инициированное нынешним министром национальной безопасности. Бен-Гвир, в свою очередь, требует утверждения назначения в ближайшее время.

Не только война: Фильбер, доктор Матар и демонстрации

На этой неделе прокуратура сообщила, что намерена разорвать соглашение о предоставлении Шломо Фильберу статуса государственного свидетеля. Фильбер получил этот статус в ходе расследования "дел Нетаниягу", в частности "дела 4000", в рамках которого глава правительства обвиняется в предоставлении благ владельцу "Безека" Шаулю Аловичу в обмен на положительное освещение деятельности Нетаниягу и членов его семьи на портале Walla. Фильбер в релевантный период был генеральным директором министерства связи. В ходе допроса в полиции Фильбер, подозревавшийся в совершении преступлений и получивший статус госсвидетеля, дал показания, в которых нуждалась прокуратура, а затем, уже на суде, попытался отказаться от них и полностью поддержал линию защиты. Есть мнение, что этого самого по себе достаточно, чтобы лишить Фильбера статуса госсвидетеля, однако прошло не менее двух лет, прежде чем такое решение было принято. Трудно избавиться от ощущения, что речь идет о банальной мести госпрокуратуры разочаровавшему ее свидетелю, тем более на фоне рекомендаций судей отказаться от обвинения во взяточничестве по "делу 4000".

В целом же суд над Биньямином Нетаниягу приближается к одному из кульминационных моментов, когда завершится опрос свидетелей обвинения и начнется опрос свидетелей защиты. Первым свидетелем защиты будет сам премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Единственного, что может помешать этому – досудебной сделки, пока на горизонте не видно.

Еще одним событием, привлекшим общественное внимание, стала смерть в израильской тюрьме террориста Уалида Даки, принимавшего участие в планировании похищения и убийства военнослужащего ЦАХАЛа Моше Тамама в 1984 году. Еще больше, чем смерть террориста, внимание привлек траурный пост доктора философии Анат Матар из Тель-Авивского университета. Помимо прочего, она назвала Даку "дорогим и любимым другом" и сообщила также, что для нее он "был и останется неиссякаемым источником вдохновения". В полицию уже поданы жалобы на Матар, а полиция передала материалы для рассмотрения в госпрокуратуру. Глава НДИ Авигдор Либерман призвал немедленно уволить Матар из университета. Лидеры остальных партий воздержались от комментариев по поводу этого инцидента. Сам Тель-Авивский университет поспешил заявить, что речь шла о частном высказывании, и решение будет приниматься на основе политики университета в сфере свободы слова. Можно предположить, что Матар уволена не будет.

Тем временем продолжаются демонстрации противников, а также сторонников правительства. Вечером 11 апреля в Иерусалиме прошла демонстрация с призывом к правительству продолжать военные действия до достижения всех целей войны. Это первая демонстрация тех, кто призывает не останавливать операцию ради сделки с ХАМАСом, а продолжать ее. Одновременно публикуются сообщения о намерении нескольких высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа подать в отставку, если война не будет завершена разгромом ХАМАСа. Протесты и митинги охватывают все стороны общества, и в ближайшее время можно ожидать их обострения.