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Израиль

Прокуратура уведомила Шломо Фильбера, что он лишится статуса госсвидетеля по делу Нетаниягу

время публикации: 08 апреля 2024 г., 19:24 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 19:24
Прокуратура уведомила Шломо Фильбера, что он лишится статуса госсвидетеля по делу Нетаниягу
Olivier Fitoussi/Flash90

В понедельник, 8 апреля, прокуратура уведомила бывшего генерального директора министерства связи Шломо Фильбера, что договор с ним, в рамках которого он получил статус государственного свидетеля по одному из дел против Биньямина Нетаниягу, может быть отменен. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Поводом для расторжения договора является многократное нарушение его условий Фильбером. В официальном уведомлении, отправленном госсвидетелю, указывается, что у прокуратуры имеются убедительные доказательства нарушений соглашения государственным свидетелем.

Шломо Фильбер прокомментировал это в своем Х-блоге одной-единственной фразой: "Я готов!"

О том, что Шломо Фильбер нарушил соглашение с прокуратурой, в октябре сообщило издание "Исраэль а-Йом". В публикации говорилось, что соответствующий отчет был передан юридическому советнику правительства и государственному прокурору. В нем говорилось, что показания Фильбера в полиции, на основании которых он получил статус свидетеля, расходятся с показаниями в суде.

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