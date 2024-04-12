Источники: ликвидирован один из лидеров "Батальона Тубаса"

Палестинские источники сообщают, что 12 апреля в Тубасе израильскими военными был убит один из лидеров "Батальона Тубаса" (подразделение "Исламского джихада" Касэм Мухаммад Расул Умар Дарагмэ.

Ранее палестинское официальное агентство Wafa опубликовало имя убитого в ходе столкновений с израильскими военными в лагере Аль-Фараа, к юго-западу от Тубаса. Это Мухаммад Иссам Шахмауи. Сообщается, что пули попали ему в голову. Еще двое мужчин в Аль-Фараа получили ранения. Судя по имеющимся данным, Шахмауи был застрелен снайпером.

Израильский сайт Ynet со ссылкой на источник в службах безопасности пишет, что Шахмауи был "высокопоставленным террористом", связанным с террористической инфраструктурой в Тубасе. Сообщается также, что в ходе операции около Тубаса были задержаны несколько подозреваемых в терроре.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" заявлял о двух убитых и трех раненых в результате действий ЦАХАЛа в Тубасе и Аль-Фараа. Очевидно, вторым убитым был Касэм Дарагмэ.