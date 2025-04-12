В Реховоте мужчина угнал автобус, спеша домой делать уборку
время публикации: 12 апреля 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 20:54
Полиция задержала мужчину в возрасте около 40 лет, подозреваемого в том, что он угнал автобус в Реховоте. По словам задержанного, он "спешил домой делать уборку".
При этом в процессе угона автобус перевенулся.
После окончания праздника полицейские доставят подозреваемого в суд для продления срока его содержания под стражей в соответствии с нуждами расследования.