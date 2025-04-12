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Израиль

Психологический террор: ХАМАС опубликовал видео с похищенным Иданом Александром

Заложники
ХАМАС
время публикации: 12 апреля 2025 г., 19:02 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 19:43
Психологический террор: ХАМАС обнародовал видео с заложником Иданом Александром
Chaim Goldberg/Flash90

В рамках психологического террора ХАМАС опубликовал видео, на котором запечатлен похищенный Идан Александр,он удерживается в плену 554 дня.

По просьбе штаба семей похищенных, видео или его фрагменты будут опубликованы только в том случае, если семья заложника даст разрешение на это.

Это второе видео ХАМАСа с Иданом Александром. .

Идан Александр, которому на момент похищения было 19 лет, репатриировался в Израиль из Нью-Джерси. 7 октября он был похищен террористами с КПП возле поселка Кисуфим.

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