x
12 апреля 2025
|
последняя новость: 15:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 апреля 2025
|
12 апреля 2025
|
последняя новость: 15:07
12 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Эдраи призвал эвакуироваться жителей Хан-Юниса

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 апреля 2025 г., 14:56 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 14:56
Эдраи призвал эвакуироваться жителей Хан-Юниса
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал новое предупреждение для жителей нескольких районов Хан-Юниса.

В уведомлении говорится: "Это последнее предварительное предупреждение перед атакой. Мы будем решительно атаковать любую территорию, отуда запущены ракеты".

Несколькими часами ранее сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле, сработавшей на открытых территориях в окрестностях сектора Газы.

ВВС ЦАХАЛа перехватили три ракеты, пересекших границу сектора. Пострадавших нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2025

ЦАХАЛ взял под контроль ось Мораг. Исраэль Кац обратился к жителям сектора Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2025

Тревога возле границы с сектором Газы