Эдраи призвал эвакуироваться жителей Хан-Юниса

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал новое предупреждение для жителей нескольких районов Хан-Юниса.

В уведомлении говорится: "Это последнее предварительное предупреждение перед атакой. Мы будем решительно атаковать любую территорию, отуда запущены ракеты".

Несколькими часами ранее сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле, сработавшей на открытых территориях в окрестностях сектора Газы.

ВВС ЦАХАЛа перехватили три ракеты, пересекших границу сектора. Пострадавших нет.