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Израиль

ЦАХАЛ взял под контроль ось Мораг. Исраэль Кац обратился к жителям сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Война с ХАМАСом
Правительство
время публикации: 12 апреля 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 15:13
ЦАХАЛ взял под контроль ось Мораг. Исраэль Кац обратился к жителям сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

За минувшие 24 часа силы 36-й бронетанковой дивизии "Гааш" заняли ось Мораг и завершили окружение Рафиаха.

Силы ЦАХАЛа, действуя в этом районе последние полторы недели, уничтожали наземную и подземную инфраструктуру террора, также были ликвидированы десятки террористов.

Министр обороны Исраэль Кац обратился к жителям сектора Газы, написав: "Действия ЦАХАЛа вскоре распространятся на большую часть Газы, и вам придется эвакуироваться. Те, кто заинтересован, смогут добровольно переехать в различные страны мира в соответствии с планом президента США, над реализацией которого мы работаем".

Кац подчеркнул, что настал "последний момент, чтобы устранить ХАМАС, освободить похищенных и добиться прекращения войны", заметив,. "территория между Филадельфийской осью и осью Мораг становится частью израильской зоны безопасности".

"ХАМАС не в состоянии защитить жителей или территорию. Лидеры ХАМАСа прячутся в туннелях со своими семьями и в роскошных отелях за рубежом с миллиардами на банковских счетах и ​​используют вас в качестве заложников", – написал он.

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