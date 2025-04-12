ЦАХАЛ взял под контроль ось Мораг. Исраэль Кац обратился к жителям сектора Газы

За минувшие 24 часа силы 36-й бронетанковой дивизии "Гааш" заняли ось Мораг и завершили окружение Рафиаха.

Силы ЦАХАЛа, действуя в этом районе последние полторы недели, уничтожали наземную и подземную инфраструктуру террора, также были ликвидированы десятки террористов.

Министр обороны Исраэль Кац обратился к жителям сектора Газы, написав: "Действия ЦАХАЛа вскоре распространятся на большую часть Газы, и вам придется эвакуироваться. Те, кто заинтересован, смогут добровольно переехать в различные страны мира в соответствии с планом президента США, над реализацией которого мы работаем".

Кац подчеркнул, что настал "последний момент, чтобы устранить ХАМАС, освободить похищенных и добиться прекращения войны", заметив,. "территория между Филадельфийской осью и осью Мораг становится частью израильской зоны безопасности".

"ХАМАС не в состоянии защитить жителей или территорию. Лидеры ХАМАСа прячутся в туннелях со своими семьями и в роскошных отелях за рубежом с миллиардами на банковских счетах и ​​используют вас в качестве заложников", – написал он.