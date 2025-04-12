Обстрел из сектора Газы, ракета перехвачена "Железным куполом"

В 21:20 пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что из сектора Газы в сторону Израиля была запущена одна ракета. Сигнал тревоги был отправлен на мобильные телефоны лиц, находящихся на незастроенной территории на границе с Газой.

Ракета была перехвачена силами противовоздушной обороны.

В результате обстрела нет раненых и не был причинен материальный ущерб.