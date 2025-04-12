x
12 апреля 2025
|
последняя новость: 21:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 апреля 2025
|
12 апреля 2025
|
последняя новость: 21:32
12 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Обстрел из сектора Газы, ракета перехвачена "Железным куполом"

время публикации: 12 апреля 2025 г., 21:13 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 21:17
Обстрел из сектора Газы, ракета перехвачена "Железным куполом"
Olivier Fitoussi/Flash90

В 21:20 пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что из сектора Газы в сторону Израиля была запущена одна ракета. Сигнал тревоги был отправлен на мобильные телефоны лиц, находящихся на незастроенной территории на границе с Газой.

Ракета была перехвачена силами противовоздушной обороны.

В результате обстрела нет раненых и не был причинен материальный ущерб.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2025

554-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 апреля 2025

Тревога возле границы с сектором Газы