Отец и сын из Петах-Тиквы напали на соседку и грозились убить ее собаку
время публикации: 12 апреля 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 09:57
В пятницу, 11 апреля, полиция задержала двух жителей Петах-Тиквы, 62-летнего мужчину и его 31-летнего сына, подозреваемых в нападении на женщину, их соседку, и угрозах убить ее собаку. Мужчины пытались похитить собаку и настаивали на том, что она мешает им своим лаем.
В результате нападения владелица собаки получила легкие травмы и была доставлена для оказания медицинской помощи в больницу "Бейлинсон".
После окончания праздника Песах полиция обратится в суд с просьбой о продлении срока содержания задержанных под стражей.