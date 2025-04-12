x
12 апреля 2025
|
последняя новость: 10:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 апреля 2025
|
12 апреля 2025
|
последняя новость: 10:47
12 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отец и сын из Петах-Тиквы напали на соседку и грозились убить ее собаку

Полиция
время публикации: 12 апреля 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 09:57
Отец и сын из Петах-Тиквы напали на соседку и грозились убить ее собаку
AP Photo/Mike Stewart

В пятницу, 11 апреля, полиция задержала двух жителей Петах-Тиквы, 62-летнего мужчину и его 31-летнего сына, подозреваемых в нападении на женщину, их соседку, и угрозах убить ее собаку. Мужчины пытались похитить собаку и настаивали на том, что она мешает им своим лаем.

В результате нападения владелица собаки получила легкие травмы и была доставлена для оказания медицинской помощи в больницу "Бейлинсон".

После окончания праздника Песах полиция обратится в суд с просьбой о продлении срока содержания задержанных под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook