Отец и сын из Петах-Тиквы напали на соседку и грозились убить ее собаку

В пятницу, 11 апреля, полиция задержала двух жителей Петах-Тиквы, 62-летнего мужчину и его 31-летнего сына, подозреваемых в нападении на женщину, их соседку, и угрозах убить ее собаку. Мужчины пытались похитить собаку и настаивали на том, что она мешает им своим лаем.

В результате нападения владелица собаки получила легкие травмы и была доставлена для оказания медицинской помощи в больницу "Бейлинсон".

После окончания праздника Песах полиция обратится в суд с просьбой о продлении срока содержания задержанных под стражей.