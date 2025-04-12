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Израиль

"Мако": террорист, устроивший взрывы в тель-авивских автобусах, планировал "второе 7 октября"

время публикации: 12 апреля 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 09:23
"Мако": террорист, устроивший взрывы в тель-авивских автобусах, планировал "второе 7 октября"
Avshalom Sassoni/Flash90

В пятницу, 11 апреля, в эфире 12-го канала ИТВ были обнародованы подробности допроса брата террориста, ответственного за взрывы в тель-авивских автобусах, сообщает "Мако".

Брат террориста активно помогал в подготовке взрывов, в частности, объяснил, как настроить взрывные устройства с помощью будильников. Террорист звонил своему брату, находясь на территории Израиля и признавался, что хочет совершить теракт "как 7 октября".

Напомим, вечером 20 февраля произошли взрывы в нескольких автобусах на стоянках в Бат-Яме и Холоне. Еще в двух автобусах были обнаружены невзорвавшиеся устройства. На взрывном устройстве, найденном в Холоне, была надпись на арабском "Месть за Туль-Карем". В результате взрывов не было пострадавших

.Каждое из взрывных устройств содержало пять килограммов взрывчатки и было оснащено часовым механизмом. Предположительно, все устройства должны были взорваться одновременно в 9 часов утра, в час пик, но этого не произошло из-за неисправности механизма или ошибки при установке времени.

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