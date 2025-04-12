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Израиль

ЦАХАЛ начал действовать в районе Дарадж Тафах в городе Газа

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 апреля 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 19:21
ЦАХАЛ начал действовать в районе Дарадж Тафах в городе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 12 апреля силы ЦАХАЛа начали действовать в районе Дарадж Тафах в городе Газа. Целью действий было усиление контроля над безопасностью в этом районе.

На данный момент военнослужащими ЦАХАЛа ликвидированы несколько террористов и уничтожены несколько наблюдательных пунктов, террористических инфраструктур и подземных туннелей.

До и во время операции ЦАХАЛ предоставлял гражданскому населению возможность эвакуироваться из зоны боевых действий по организованным для этого маршрутам.

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