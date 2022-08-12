Операция в Газе, праймериз и ослабление"русского" голоса. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Когда прусский военачальник Карл фон Клаузевиц произнес бессмертную фразу о том, что война – это продолжение политики другими средствами, он вне всякого сомнения подразумевал политику внешнюю – скорее даже дипломатию. Однако со времен Клаузевица многое переменилось, а в Израиле война, борьба с террором, антитеррористические операции давно стали интегральной частью политики внутренней, особенно в предвыборный период. Поражение Ицхака Шамира на выборах 1992 года стало неизбежным после теракта в Бат-Яме, когда была убита Хелена Рапп. Шимон Перес до последних дней своей жизни был убежден, что потерпел поражение на выборах 1996 года из-за трагедии в Кафр-Кана во время операции "Гроздья гнева", а также из-за серии терактов за два с половиной месяца до выборов. Эхуда Барака отстранили от власти израильтяне, не верившие в его способность остановить "интифаду Аль-Аксы".

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Операция "На заре" (5-7 августа 2022 года) стоит особняком, в первую очередь, так как решение о ней принял Израиль до того, как террористы успели атаковать. Операцию инициировал Израиль, а точнее – триумвират Лапид-Ганц-Кохави. И если для начальника генерального штаба операция возможно была финальным аккордом его каденции, то для Лапида и Ганца она стала сознательно или бессознательно лучом надежды на то, что их карьера не закончится 1 ноября 2022 года, в день выборов в Кнессет 25-го созыва. Особенно важной эта операция была для Яира Лапида.

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Подчеркну: я вовсе не утверждаю, что операция в Газе была "предвыборной" (хотя так считают многие наши читатели). В 2019 году Ганц обвинял Нетаниягу в том, что тот готовил военную операцию для того, чтобы сорвать выборы в Кнессет. Лидеры нынешней оппозиции воздерживаются от подобных заявлений, однако очевидно, что в такой стране как Израиль умение успешно провести военную операцию является штампом кошерности для политика, претендующего на роль премьер-министра. И несмотря на то, что многократно доказано отсутствие связи между успехом в ратных делах и наличием политико-дипломатического таланта, израильтянам становится тревожно, когда у руля государства находится человек, не имеющий военного опыта. Принимая решение об операции, Лапид отлично понимал, что воюет он не только за безопасность жителей юга, но и за легитимацию своих претензий на пост премьер-министра.

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У Лапида получилось. Отставные военные и просто комментаторы, которые забыли о том, что обязанность журналиста критиковать власть и из кожи вон лезли, чтобы закрепить в сознании израильтян, что Лапид и Ганц все сделали превосходно, не то что…и вот на этом "не то что", которое сквозило в каждой второй фразе и оценке, уже начиналась политика. Ее было много, и, оценивая итоги, необходимо отделять ее объективные достижения от пиара. Сам по себе пиар легитимен. "Сделал и не доложил – все равно что не сделал", – говорят в армии. Это правило в гораздо большей степени верно, когда речь идет о политике. Главное отделять реальность от пиара.

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Как бы то ни было, операция была успешной. Хорошо спланированной, точно проведенной и вовремя законченной. И даже возможный кризис в связи с гибелью в Джабалии мирных граждан от взрыва неумело выпущенной террористами ракеты, Израиль потушил в зародыше.

Премьер-министр смаковал похвалы в свой адрес и не скупился на кредит для своего партнера-конкурента Бени Ганца.

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Если цыплят считают по осени, то политические дивиденды от тех или иных шагов отражаются в опросах общественного мнения. Лапид и Ганц ждали изменений тенденции, но их постигло разочарование. Ослабление "Ликуда" на один-два мандата или усиление "Еш Атид" на один-два мандата находятся не только в границах статистической погрешности, но и в границах эмоционального непостоянства избирателей. Когда до выборов 85 дней, такие изменения в опросах говорят о том, что в сознании израильтян ничего не изменилось. Почти. Почти, потому что в вопросе о соответствии должности премьер-министра разрыв между Лапидом и Нетаниягу медленно, но сокращается. Нетаниягу все еще лидирует, но Лапид набирает вес. В отсутствие прямых выборов главы правительства такая тенденция не имеет сиюминутного значения, но если она сохранится, то может стать фактором. Пока не стала.

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Когда военную операцию проводит левоцентристское правительство, так же как и когда соглашение о мире подписывает правительство правое, почти не слышна критика. В данном случае операция была слишком короткой для того, чтобы повлечь критику или породить дискуссию. И тем не менее, дискуссия разгорелась в арабском политическом сегменте. РААМ очень четко дал понять, что не собирается (совсем как ХАМАС) ставить под угрозу перспективы сотрудничества с евреями ради "Исламского джихада". "После того, как правительство распалось, мы уже не имеем никакого влияния на военные операции и тому подобное", – заявил Мансур Аббас. Означает ли это, что в период работы правительства у РААМ было влияние, и эта партия возможно блокировала те или иные инициативы? Трудно уверенно ответить, но стоит обратить внимание на слова министра по делам диаспоры Нахмана Шая, который в одном интервью честно сказал, что в период работы правительства было бы гораздо сложнее такую операцию реализовать именно из-за противодействия РААМ.

В Объединенном списке вели себя так, как и ожидалось, резко критикуя правительство. В "Еш Атид" понимают, что Удэ и Тиби не будут частью коалиции, которую попытается сформировать Лапид, но в то же время поддержка извне не зависит от операции "На заре". Для того, чтобы не пустить Нетаниягу в канцелярию премьер-министра, в Объединенном списке найдут возможности сотрудничества с коалицией Лапида.

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Авигдор Либерман, как и следовало ожидать, полностью поддержал антитеррористическую операцию. Глава НДИ, который во время операции "Страж стен" называл Нетаниягу "сообщником ХАМАСа" и обвинял в том, что операция ведется по политическим мотивам, на сей не сказал ни слова критики по поводу операции, в ходе которой Израиль закрепил разделение на "умеющий быть нейтральным" ХАМАС и "плохой" "Исламский джихад". В ближайшее время министерству финансов придется заниматься не только переговорами с профсоюзами учителей в попытке предотвратить забастовку 1 сентября, но и разработкой предложений по выплате компенсаций жителям юга, понесшим материальный ущерб. В ходе предвыборной кампании министр финансов, который обычно играет роль "скупца", будет вынужден раскошелиться.

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В дни операции премьер-министр Яир Лапид впервые с момента приведения к присяге этого правительства встретился с главой оппозиции Биньямином Нетаниягу. О содержании встречи известно мало, однако ни тот, ни другой ни на секунду не забыли о том, что политические часы не останавливаются ни на секунду. Лапид в своем заявлении для прессы по завершении операции поблагодарил многих, в том числе главу оппозиции, однако всех кроме главы "Ликуда" Лапид назвал по имени и фамилии, а в случае Биньямина Нетаниягу ограничился фамилией. А глава оппозиции после встречи с Лапидом поспешил подчеркнуть, что не только слушал, но и давал советы малоопытному главе правительства. Меньше всего экс-премьер хотел бы выглядеть как тот, кому нечего посоветовать Лапиду. Такие мелочи потом безусловно будут использованы в ходе предвыборной кампании.

Военная операция быстро освободила дорогу праймериз в "Аводе" и в "Ликуде". Еще в начале недели обсуждалась возможность переноса даты праймериз. Однако в итоге внутрипартийные выборы состоялись в срок.

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В партии "Авода" в очередной раз продемонстрировали то, насколько твердо решение партии прекратить стремиться вновь стать партией власти и занять социал-демократическую с уклоном в социализм нишу. Победу на праймериз одержала Наама Лазими – начинающий политик, ориентированная на левый фланг, в первую очередь в том, что касается экономических вопросов. В "Аводе" не скрывают, что за спиной Лазими стояла Шели Яхимович, которая всеми силами продвигала ее кандидатуру, а также Яира Финка, занявшего седьмое место.

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В то же время министры от партии "Авода" потерпели на праймериз сокрушительное поражение. Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев заплатил цену за несколько неудачных высказываний и за неготовность уделять внимание партийной политике. А министр диаспоры Нахман Шай просто получил "сообщение" о том, что в его услугах больше не нуждаются. Сообщение это поступило в виде 17-го места на праймериз.

Поражение потерпели не только кандидаты, не попавшие в список. Глава "Аводы" Мерав Михаэли не смогла провести в список людей, которых она поддерживала, в первую очередь Эмили Моати, оказавшуюся лишь на шестом месте. Это уже второй щелчок, полученный Михаэли от товарищей по партии. Всего две недели назад Михаэли безуспешно пыталась провести через конференцию партии предложение об отмене поста генсека.

Итоги праймериз в "Аводе" впервые за много лет ставили партию без фигуры, имевшей в прошлом офицерские погоны на плечах. Ситуация тем более неловкая, что по соседству, в МЕРЕЦ, генерал-майор запаса Яир Голан меньше чем через две недели может стать главой левой партии. Впрочем, не уверен, что Михаэли жаждала бы видеть в рядах своей партии человека, который называет ЦАХАЛ "оккупационной армией".

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В распоряжении Мерав Михаэли есть право кооптировать двух человек в предвыборный список. Рискну предположить, что если Михаэли решит воспользоваться этим правом, одним из кооптированных будет генерал запаса.

Если Мерав Михаэли завершает праймериз в смешанных чувствах, то глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу находится почти в эйфории. Праймериз не только прошли, но и прошли успешно, без сбоев, а итог превзошел все ожидания главы оппозиции. Этот список сформирован по заданным им "чертежам". И главным – не единственным, но главным – критерием попадания в этот список стала готовность не просто быть лояльными по отношению к лидеру, но и демонстрировать эту лояльность в теле- и радиостудиях. Классический пример – адвокат Тали Готлиб. Ее им мало что говорит рядовому израильтянину, а в то же время речь идет об оной из наиболее бурных, речистых и агрессивных сторонниц Нетаниягу в его борьбе против судебной системы. Она заняла 25-е место, что очевидно является реальным местом и совсем неплохим результатом для начинающего политика.

Если условием попадания в список является лояльность по отношению к Нетаниягу, то малейшей нелояльности, как оказалось, достаточно, чтобы попасть в опалу. Юлий Эдельштейн заявил о намерении бороться за пост лидера … и "улетел" с первого места на прошлых праймериз во вторую половину второй десятки. И это лишь один пример из многих.

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Несмотря на то, что новый список безусловно радует Нетаниягу, далеко не очевидно, что победа на праймериз не станет пирровой. В окружении главы оппозиции готовили солидную предвыборную кампанию, без грубых нападок на кого бы то ни было, без экстравагантных трюков и тому подобного. Однако очень сложно представить, что Давид Амсалем, Галит Дистель-Атбариан и уже упоминавшаяся Тали Готлиб изменят своему стилю. Нетаниягу придется либо отказываться от намерения проводить "солидную" кампанию, либо просить особо резких и активных кандидатов заняться чем-то другим до 1 ноября.

Первое место на праймериз занял Ярив Левин. Если в "Ликуде" действительно решат бороться за реформы в судебной системе, у Левина будет серьезное преимущество перед Амиром Оханой и остальными: его невозможно будет обвинить в том, что он "вспомнил" о недостатках системы лишь под влиянием дел Нетаниягу. Уже в 2011 году Левин говорил о необходимости глубоких реформ в юридической системе страны. "Дел Нетаниягу" тогда не существовало в природе.

В Кнессете 25-го созыва от "Ликуда" будет только один русскоязычный депутат – Юлий Эдельштейн. Тали Плосков, Борис Апличук и Михаил Лобовиков не приблизились к реальным местам. Те, кому важно представительство русскоязычных кандидатов, могут надеяться на то, что Нетаниягу воспользуется правом кооптировать кандидатов на пять мест в списке. Учитывая, что два из них являются заведомо нереальными, а число желающих заметно превышает предложения, трудно представить, что одно из этих мест будет отдано репатрианту из бывшего СССР.

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23 августа праймериз состоятся в МЕРЕЦ и в блоке "Ционут Датит".