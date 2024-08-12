Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Нет изменений в указаниях Управления тыла"

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в своем заявлении для прессы заявил, что на данный момент нет изменений в указаниях Управления тыла для населения. В случае изменений об этом будет сообщено через официальные каналы.

"В течение последних нескольких дней мы следим за нашими врагами и событиями на Ближнем Востоке, уделяя особое внимание "Хизбалле" и Ирану, – сказал Хагари в начале своего заявления. – В тоже время мы ежедневно наносим удары в Ливане. Мв увеличили количество воздушных патрулей и атакуем сразу же, в режиме реального времени при выявлении угрозы".

"Мы серьезно относимся к угрозам наших врагом, и поэтому мы находимся в состоянии максимальной готовности к нападению и обороне. Мы будем действовать в соответствии с указаниями правительства. Нам важно, чтобы вы проявляли бдительность и были готовы. Но вместе с тем на данном этапе нет изменений в указаниях Управления тылом", – сказал он.

На вопрос журналистов, получит ли население предупреждение об атаке Ирана за несколько часов, как это было во время апрельской атаки, или только за несколько минут, Хагари ответил, что предупреждение будет дано, как только это станет возможным.

Армейская пресс-служба уведомила израильские СМИ о предстоящем брифинге Хагари на фоне публикаций в иностранных СМИ о подготовке Ирана к нанесению удара по Израилю.

В частности, американский телеканал Fox News вечером 12 августа передал, что источники в ближневосточном регионе сообщили корреспонденту Трею Ингсту, что Иран и его прокси-силы могут атаковать Израиль в ближайшие 24 часа. Wall Street Journal 13 августа написал, что ЦАХАЛ приведен в состояние наивысшей готовности в связи с подготовкой Ирана и "Хизбаллы" к осуществлению атак. Источник телеканала сообщил, что Израиль наблюдает за подготовкой к атакам. "Израиль не знает, действительно ли атаки неизбежны, но проявляет осторожность", - цитирует издание свой источник в Израиле.

Отметим, что подобные публикации появляются в иностранных СМИ не первый раз. 5 и 11 августа в ответ на эти публикации Даниэль Хагари в своем Х-блоге писал: "Нет изменений в инструкциях для населения".