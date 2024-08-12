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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа выступит с заявлением для СМИ в 20:30

время публикации: 12 августа 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 20:07
Пресс-секретарь ЦАХАЛа выступит с заявлением для СМИ в 20:30
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари выступит с заявлением для СМИ в 20:30.

Армейская пресс-служба уведомила израильские СМИ о предстоящем брифинге Хагари на фоне публикаций в иностранных СМИ о подготовке Ирана к нанесению удара по Израилю.

В частности, американский телеканал Fox News вечером 12 августа передал, что источники в ближневосточном регионе сообщили корреспонденту Трею Ингсту, что Иран и его прокси-силы могут атаковать Израиль в ближайшие 24 часа. Wall Street Journal 13 августа написал, что ЦАХАЛ приведен в состояние наивысшей готовности в связи с подготовкой Ирана и "Хизбаллы" к осуществлению атак. Источник телеканала сообщил, что Израиль наблюдает за подготовкой к атакам. "Израиль не знает, действительно ли атаки неизбежны, но проявляет осторожность", - цитирует издание свой источник в Израиле.

Отметим, что подобные публикации появляются в иностранных СМИ не первый раз. 5 и 11 августа в ответ на эти публикации Даниэль Хагари в своем Х-блоге писал: "Нет изменений в инструкциях для населения".

Телеканал "Кан-11" передал, что Хагари, по всей видимости, объяснит, почему ЦАХАЛ и Управление тылом не выпустили новые указания для населения.

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