Юноша из Хуры, получивший тяжелое ранение, умер в больнице
время публикации: 12 августа 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 16:45
В понедельник, 12 августа, в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве умер 17-летний Анас Абу Сабит из Хуры, получивший в субботу тяжелое ранение в результате вооруженного нападения.
Полиция начала расследование убийства.
Сведений о задержании подозреваемых не поступало.
С начала 2024 года в результате инцидентов с применением насилия в арабском секторе были убиты 144 человека. Раскрыты только 18 убийств.