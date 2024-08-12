Юноша из Хуры, получивший тяжелое ранение, умер в больнице

В понедельник, 12 августа, в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве умер 17-летний Анас Абу Сабит из Хуры, получивший в субботу тяжелое ранение в результате вооруженного нападения.

Полиция начала расследование убийства.

Сведений о задержании подозреваемых не поступало.

С начала 2024 года в результате инцидентов с применением насилия в арабском секторе были убиты 144 человека. Раскрыты только 18 убийств.