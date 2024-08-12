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Израиль

Юноша из Хуры, получивший тяжелое ранение, умер в больнице

время публикации: 12 августа 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 16:45
Юноша из Хуры, получивший тяжелое ранение, умер в больнице
Flash90

В понедельник, 12 августа, в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве умер 17-летний Анас Абу Сабит из Хуры, получивший в субботу тяжелое ранение в результате вооруженного нападения.

Полиция начала расследование убийства.

Сведений о задержании подозреваемых не поступало.

С начала 2024 года в результате инцидентов с применением насилия в арабском секторе были убиты 144 человека. Раскрыты только 18 убийств.

Израиль
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