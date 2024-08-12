Галант подверг критике Нетаниягу и депутатов от "Ликуда". Офис премьера выступил с заявлением

В понедельник, 12 августа, министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с докладом на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, возглавляемой депутатом Юлием Эдельштейном.

Как сообщает Ynet, некоторые депутаты от "Ликуда" спросили Галанта, почему Израиль не начинает полномасштабную войну в Ливане.

В ответ Галант подверг критике главу правительства Биньямина Нетаниягу, заявив: "Я слышу всех этих героев с барабанами, про "абсолютную победу" и прочую тарабарщину". Депутат Тали Готлиб возмутилась по поводу того, что Галант критикует Нетаниягу. Но тот, признав, что "хотя и не силен в отношениях со СМИ, и в политике", подчеркнул, что знает, о чем говорит.

Галант также выступил за продолжение переговоров о сделке с ХАМАСом, даже если она не позволит вернуть всех живых заложников сразу.

Канцелярия главы правительства заявила: "Перенимая антиизраильский нарратив, Галант снижает шансы на достижение соглашения об освобождении похищенных. Ему следовало бы нападать на Синуара, который отказывается отправлять делегацию на переговоры и который был и остается единственным препятствием на пути к сделке по освобождению заложников. У Израиля есть только один выбор: добиться полной победы, что означает ликвидацию военного и административного потенциала ХАМАСа, а также освобождение наших похищенных. И эта победа будет достигнута.

Это четкая директива премьер-министра Нетаниягу и кабинета, и она обязательна для всех, включая Галанта. Это четкая директива премьер-министра Нетаниягу и кабинета, и она обязательна для всех, включая Галанта".