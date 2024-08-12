Теракт в Калькилии: террорист был освобожден из тюрьмы в обмен на израильтян, похищенных ХАМАСом

Палестинские СМИ сообщают, что теракт в Калькилии, в результате которого был тяжело ранен израильтянин, был осуществлен 18-летним Тарком Зиадом Даудом.

По данным новостной службы "Кан", Тарик Зиад Дауд, член боевого крыла ХАМАСа, до ноября 2023 года отбывал наказание в израильской тюрьме за подготовку теракта с применением холодного оружия, участие военных учениях ХАМАСа и ранение израильского военнослужащего камнем. В ноябре он был освобожден из тюрьмы в обмен на похищенных и удерживаемых в Газе израильтян. После освобождения был включен в список разыскиваемых преступников.

По данным "Кан", террорист был застрелен командиром бригады "Эфраим" полковником Нетанэлем Шамка. ЦАХАЛ уведомил власти ПА и министерство здравоохранения ПА о смерти террориста.