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Израиль

Теракт в Калькилии: террорист был освобожден из тюрьмы в обмен на израильтян, похищенных ХАМАСом

время публикации: 12 августа 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 22:41
Теракт в Калькилии: террорист был освобожден из тюрьмы в обмен на израильтян, похищенных ХАМАСом
Flash90

Палестинские СМИ сообщают, что теракт в Калькилии, в результате которого был тяжело ранен израильтянин, был осуществлен 18-летним Тарком Зиадом Даудом.

По данным новостной службы "Кан", Тарик Зиад Дауд, член боевого крыла ХАМАСа, до ноября 2023 года отбывал наказание в израильской тюрьме за подготовку теракта с применением холодного оружия, участие военных учениях ХАМАСа и ранение израильского военнослужащего камнем. В ноябре он был освобожден из тюрьмы в обмен на похищенных и удерживаемых в Газе израильтян. После освобождения был включен в список разыскиваемых преступников.

По данным "Кан", террорист был застрелен командиром бригады "Эфраим" полковником Нетанэлем Шамка. ЦАХАЛ уведомил власти ПА и министерство здравоохранения ПА о смерти террориста.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2024

Теракт в Калькилии, тяжело ранен израильтянин