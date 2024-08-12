Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 12 августа: операции в Дженине, Рамалле, Хевроне
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 12 августа действовали в Дженине, Рамалле (в районе Ат-Тира) и около Рамаллы (в Сильуаде), около Шхема (в Талузе), около Калькилии (в Хадже), в Хевроне, в Акабат Джабре (на юге Иерихона).
Происходили столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 12 августа.