Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 12 августа: операции в Дженине, Рамалле, Хевроне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 12 августа действовали в Дженине, Рамалле (в районе Ат-Тира) и около Рамаллы (в Сильуаде), около Шхема (в Талузе), около Калькилии (в Хадже), в Хевроне, в Акабат Джабре (на юге Иерихона).

Происходили столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 12 августа.