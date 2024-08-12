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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 12 августа: операции в Дженине, Рамалле, Хевроне

время публикации: 12 августа 2024 г., 07:35 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 07:40
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 12 августа: операции в Дженине, Рамалле, Хевроне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 12 августа действовали в Дженине, Рамалле (в районе Ат-Тира) и около Рамаллы (в Сильуаде), около Шхема (в Талузе), около Калькилии (в Хадже), в Хевроне, в Акабат Джабре (на юге Иерихона).

Происходили столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 12 августа.

Израиль
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