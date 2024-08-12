Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 12 августа, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-29 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 28-38, в Беэр-Шеве – 24-33, в Мицпе-Рамоне – 21-32, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-31, в Ариэле – 22-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 22-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-среду ожидается повышение температуры. В четверг жара немного спадет.