Десятки ракет запущены из Ливана в сторону Нагарии

В 01:43 сигнал тревоги системы раннего предупреждения об угрозе ракетного обстрела прозвучал в Нагарии и населенных пунктах Верхней Галилеи.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщила, что в сторону Нагарии было запущено с территории Ливана около 30 ракет.

Жители пригородов Хайфы сообщают о том, что до них доносятся взрывы.

Информация уточняется.