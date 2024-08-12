Десятки ракет запущены из Ливана в сторону Нагарии
время публикации: 12 августа 2024 г., 01:46 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 01:56
В 01:43 сигнал тревоги системы раннего предупреждения об угрозе ракетного обстрела прозвучал в Нагарии и населенных пунктах Верхней Галилеи.
Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщила, что в сторону Нагарии было запущено с территории Ливана около 30 ракет.
Жители пригородов Хайфы сообщают о том, что до них доносятся взрывы.
Информация уточняется.
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