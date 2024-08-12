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Израиль

Приказ ЦАХАЛа: военнослужащим запрещено находиться в Грузии и Азербайджане

время публикации: 12 августа 2024 г., 00:15 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 00:25
Приказ ЦАХАЛа: военнослужащим запрещено находиться в Грузии и Азербайджане
Arie Leib Abrams/Flash90

Вечером 11 августа командование ЦАХАЛа издало приказ, запрещающий военнослужащим находиться в Грузии и Азербайджане, из соображений безопасности. Военнослужащим, находящимся в этих странах, приказано немедленно их покинуть.

Приказ касается как солдат-срочников, так и контрактников.

О новом приказе сообщила в вечерних новостях радиостанция "Кан Бет".

В сообщении радиостанции отмечалось, что приказ был издан на фоне угроз Ирана атаковать израильские цели за границей. Обе страны, Азербайджан и Грузия, поддерживают дружеские отношения с Ираном, имеют большие иранские общины.

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