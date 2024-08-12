В бою на юге Газы погиб боец бригады "Цанханим"
время публикации: 12 августа 2024 г., 05:56 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 06:10
Разрешено к публикации: 11 августа в бою на юге сектора Газы погиб 19-летний сержант Омер Гинзбург, из Кирьят-Тивона, боец 101-го батальона бригады "Цанханим".
С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 330 военнослужащих.
С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 690 военнослужащих ЦАХАЛа.
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