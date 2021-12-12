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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2021 г., 10:43

В связи с массовой молитвой в Бней-Браке будут перекрыты основные улицы города

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В связи с массовой молитвой в Бней-Браке будут перекрыты основные улицы города

Вечером в воскресенье, 12 декабря, в Бней-Браке состоится массовая молитва, на которой ожидается большое скопление народа.

В связи с этим мероприятием полиция перекрывает для движения транспорта ряд улиц города.

С 18:00 до 21:00 будет перекрыта для движения транспорта улица Хазон Иш от перекрестка Раби Акива до перекрестка Нехемия.

Также будут перекрыты для движения транспорта улицы, прилегающие к проспекту Хазон Иш. См. карту.


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