В связи с массовой молитвой в Бней-Браке будут перекрыты основные улицы города

Вечером в воскресенье, 12 декабря, в Бней-Браке состоится массовая молитва, на которой ожидается большое скопление народа.

В связи с этим мероприятием полиция перекрывает для движения транспорта ряд улиц города.

С 18:00 до 21:00 будет перекрыта для движения транспорта улица Хазон Иш от перекрестка Раби Акива до перекрестка Нехемия.

Также будут перекрыты для движения транспорта улицы, прилегающие к проспекту Хазон Иш. См. карту.