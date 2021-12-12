В связи с массовой молитвой в Бней-Браке будут перекрыты основные улицы города
Вечером в воскресенье, 12 декабря, в Бней-Браке состоится массовая молитва, на которой ожидается большое скопление народа.
В связи с этим мероприятием полиция перекрывает для движения транспорта ряд улиц города.
С 18:00 до 21:00 будет перекрыта для движения транспорта улица Хазон Иш от перекрестка Раби Акива до перекрестка Нехемия.
Также будут перекрыты для движения транспорта улицы, прилегающие к проспекту Хазон Иш. См. карту.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день