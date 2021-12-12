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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2021 г., 10:14

С семьи Нетаниягу будет снята охрана ШАБАКа

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С семьи Нетаниягу будет снята охрана ШАБАКа

В понедельник, 13 декабря, супруга и дети бывшего главы правительства Биньямина Нетаниягу лишатся охраны ШАБАКа.

Охрана с Сары, Яира и Авнера Нетаниягу будет снята по решению министерской комиссии, отказавшей семье Нетаниягу в просьбе не лишать их охраны в связи с угрозами в их адрес.

Решение было принято после консультаций со службами безопасности.

Охрана, в том числе автомобиль с шофером, положена семье бывшего премьера первые полгода после его отставки. 13 декабря этот срок истекает. Ежемесячно охрана семьи Нетаниягу стоит государству 300 тысяч шекелей.


Самому бывшему премьеру, согласно израильскому законодательству, положена охрана в течение 20 лет после отставки.

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Нетаниягу просит не лишать его семью охраны ШАБАКа
 

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