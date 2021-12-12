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NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2021 г., 16:22

Беннет утверждает, что оговорился: в Британии есть смерти школьников от короны, а не от "омикрона"

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Беннет утверждает, что оговорился: в Британии есть смерти школьников от короны, а не от "омикрона"

Нафтали Беннет, заявивший на утреннем заседании правительства, что в Великобритании от штамма "омикрон" умерли двое школьников, признал свою ошибку.

Беннет утверждает, что он намеревался сказать "коронавирус", но вместо этого у него на автомате вызвалось - "омикрон". По словам главы правительства, он просто оговорился.

Отметим, что на утреннее заявление Беннета обратили внимание новостные службы корпорации "Кан" и "Новостей 12". Они передали, что власти Великобритании отрицают, что в стране зафиксированы смерти от "омикрона".


В министерстве здравоохранения Израиля новостной службе N12 заявили, что информация о смертях от "омикрона" в Великобритании поступила в канцелярию главы правительства не от них.

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Вопреки утверждению Беннета, в Великобритании не зафиксированы смерти от "омикрона"
 

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