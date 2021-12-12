Вопреки утверждению Беннета, в Великобритании не зафиксированы смерти от "омикрона"

Утром в воскресенье, 12 декабря, открывая заседание правительства, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что в Великобритании от заражения штаммом "омикрон" умерли двое школьников.

При этом, согласно проверке "Кан" и "Новостей 12", британские власти отрицают, что в стране были зафиксированы смерти от заражения "омикроном".

В министерстве здравоохранения Израиля новостной службе N12 заявили, что информация о смертях от "омикрона" в Великобритании поступила в канцелярию главы правительства не от них.

В канцелярии премьер-министра пока не дают комментариев по поводу этой ошибки.