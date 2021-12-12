Иерусалим:
15 - 22°
Тель-Авив:
15 - 24°
Эйлат:
18 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле12 декабря 2021 г., 13:44

Вопреки утверждению Беннета, в Великобритании не зафиксированы смерти от "омикрона"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Вопреки утверждению Беннета, в Великобритании не зафиксированы смерти от "омикрона"

Утром в воскресенье, 12 декабря, открывая заседание правительства, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что в Великобритании от заражения штаммом "омикрон" умерли двое школьников.

При этом, согласно проверке "Кан" и "Новостей 12", британские власти отрицают, что в стране были зафиксированы смерти от заражения "омикроном".

В министерстве здравоохранения Израиля новостной службе N12 заявили, что информация о смертях от "омикрона" в Великобритании поступила в канцелярию главы правительства не от них.


В канцелярии премьер-министра пока не дают комментариев по поводу этой ошибки.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:07 Утверждены изменения программы "Зеленый класс" и продлены ограничения на въезд и выезд из страны
14:21 В Хайфе убит молодой мужчина
14:04 ДТП на 411-й трассе: один погибший, трое пострадавших
13:44 Вопреки утверждению Беннета, в Великобритании не зафиксированы смерти от "омикрона"
12:52 Внимание, розыск: пропала 26-летняя Нои Габай из Кирьят-Тивона
12:42 "Ликуд": "Семью Нетаниягу бросают под колеса"
12:18 Как после прекращения СТУПРО не лишиться статуса в Израиле? Настоящая история из практики адвоката
12:12 По подозрению в проституции и сутенерстве задержаны 13 человек, в том числе нелегалы
12:10 Жителя Иерусалима обвиняют в склонении к сексу молодого человека с ограниченными возможностями
11:00 Горный курорт Хермон открыт для посетителей, снега почти нет
Загрузка...