Вопреки утверждению Беннета, в Великобритании не зафиксированы смерти от "омикрона"
Утром в воскресенье, 12 декабря, открывая заседание правительства, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что в Великобритании от заражения штаммом "омикрон" умерли двое школьников.
При этом, согласно проверке "Кан" и "Новостей 12", британские власти отрицают, что в стране были зафиксированы смерти от заражения "омикроном".
В министерстве здравоохранения Израиля новостной службе N12 заявили, что информация о смертях от "омикрона" в Великобритании поступила в канцелярию главы правительства не от них.
В канцелярии премьер-министра пока не дают комментариев по поводу этой ошибки.
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